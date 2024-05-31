Boğaziçi Üniversitesi, patronlara ve patron adaylarına akademik eğitim verecek

İşletme alanındaki bilgisini artırmak ve yönetici kadrolarına hazırlık yapmak isteyen profesyoneller ile girişimcilik yolunda adım atmayı planlayanlar için tasarlanan Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA programı, ekonomi ve iş dünyasındaki uzman basın mensuplarına tanıtıldı. Farklı lisans bölümlerinden mezun olan ve profesyonel yaşamlarında işletme eğitimine ihtiyaç duyanlara yönelik sunulan programın tanıtım toplantısına Executive MBA Program Koordinatörü Doç. Dr. Ali Coşkun ev sahipliği yaparken, MBA programına katılarak elde ettiği kazanımları aktaran mezunlar da yer aldı.

Akran öğrenmesi ve tersine mentörlük avantajı

MBA programları hakkında bilgiler aktaran Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA Program Koordinatörü Doç. Dr. Ali Coşkun, profesyonel iş yaşamında fark yaratan unsurlardan birinin networking olduğuna dikkat çekerek; “Executive MBA programımız tamamen örgün eğitim olarak sunuluyor. Yüz yüze eğitimle katılımcılara network oluşturma fırsatını artırıyoruz. Farklı sektör ve iş deneyimlerine sahip katılımcılar, uzman oldukları alanlarda paylaştıkları bilgilerle birbirlerine farklı perspektifler kazandırıyor. Derslerde öğrenilen bilgiler “case study” somut örnekler üzerinde tartışılarak irdeleniyor. 11 aylık yoğun ve kapsamlı eğitim süreciyle katılımcılarına önemli bir kariyer avantajı sunan programımız, tersine mentörlük ve akran öğrenmesi mekanizmalarıyla da dikkat çekiyor.” dedi.

Akademik program 5 modülden oluşuyor

MBA Programı teknoloji, finans, enerji, tıp, hukuk, pazarlama gibi çeşitli sektörlerden, genellikle orta ve üst düzey kadrolarda çalışan katılımcılara ev sahipliği yapıyor. Programın eğitim kadrosu ise Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin yanında, farklı üniversitelerden bilim insanları ve iş dünyasının içinden tecrübeli isimlerden oluşuyor. Bu sayede katılımcılar, akademik bilginin yanında iş dünyası içinden kişilerin tecrübe aktarımlarıyla da pratik kazanıyor. Program, 5 modülden oluşan modüler bir yapıya sahip. Her modülün 6-7 hafta sürdüğü programda; ilk üç modülde zorunlu dersler ve son iki modül ise seçmeli dersler bulunuyor. Katılımcılar, ilgi alanlarına göre belirledikleri seçmeli derslerle aldıkları eğitimi kişiselleştirerek yüksek lisans diplomasının yanı sıra finans, sürdürülebilirlik, veri analitiği ve inovasyon gibi alanlarda alan sertifikası da elde edebiliyor.

Ön başvurular 10 Haziran’a kadar devam ediyor

Executive MBA programı için ön başvurular 1 Nisan – 10 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak. Programa başvurmak isteyen kişilerin lisans mezunu olması, en az 2.00 diploma not ortalaması ve alanında 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekiyor. Program için Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun sınavından geçer not almak veya TOEFL/IELTS sınavlarından istenen puanı sağlamak gerekiyor. Tezli yüksek lisans programlarından farklı olarak GMAT, GRE veya ALES sınavlarından puan şartı ise aranmıyor.

Ön başvuruda bulunan adayların kayıt tarihine kadar gerekli belgeleri tamamlamaları gerekiyor. Başvuru süreci, adayların ön değerlendirmeden geçmesi ve ardından mülakatlara kabul edilmesiyle devam ediyor. Mülakatlarda, adayların neden Executive MBA yapmak istedikleri, programa ne katabilecekleri ve programdan ne bekledikleri değerlendiriliyor. Mülakatları başarıyla geçen adaylar programa kabul ediliyor. 11 ay sürecek olan akademik programı başarıyla tamamlayan katılımcılar tezsiz yüksek lisans diploması ve alan sertifikası almaya hak kazanacak.