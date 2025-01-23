  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Boğaziçi Üniversitesi THE’nın alanlar sıralamasında performansını ileri taşıdı
Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi THE’nın alanlar sıralamasında performansını ileri taşıdı

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) hazırladığı “Alanlara Göre En İyi Üniversiteler” sıralamasında, bu yıl Boğaziçi Üniversitesi beş alanda yükseldi. Üniversite, psikolojide ise ilk kez temsil edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Boğaziçi Üniversitesi THE’nın alanlar sıralamasında performansını ileri taşıdı
Takip Et

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yıllık olarak hazırlanan Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması 2025’te, dünyadan üniversiteler 11 alanda “öğretim kalitesi”, “araştırma ortamı”, “araştırma kalitesi”, “üniversite-sanayi iş birliği” ve “uluslararası görünüm” kriterlerine göre değerlendirildi.

Boğaziçi Üniversitesi bu yılki sıralamada beş alanda yükselirken, bir alanda da sıralamaya ilk kez girmeyi başardı. Ayrıca rekabetin arttığı iki alanda da performansını korudu.

Boğaziçi Üniversitesi bu sene en iyi dereceyi 151-175 sıra bandıyla “eğitim” alanında elde etti. Onu 251-300 ile sosyal bilimler ve 301-400 sıra bandıyla “işletme ve ekonomi” alanı takip etti.

Eğitim alanında ilk 175’te yerini aldı

Boğaziçi Üniversitesi eğitim alanında dünyada ilk 175’te yer aldı. Fizik bilimleri, geçen yıl 601-800 bandındayken, 2025’te 501-600 bandına yükseldi. Sosyal bilimler ise 301-400 aralığından 251-300 bandına ilerleyerek uluslararası alanda görünürlüğünü artırdı.

Mühendislik, sanat ve beşeri bilimler alanlarında istikrarlı bir performans sergilenerek 401-500 bandı korundu. Ayrıca psikoloji alanında 401-500 sıra bandıyla ilk kez sıralamada temsil elde edildi.

Sabancı Holding/Zaimler: Türkiye'de yatırımcılara çok büyük fırsatlar varSabancı Holding/Zaimler: Türkiye'de yatırımcılara çok büyük fırsatlar varEkonomi
AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: “Sektörümüzün geleceği katma değerli üretimde”AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: “Sektörümüzün geleceği katma değerli üretimde”Şehirler

 

 

Eğitim
YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı
SON DAKİKA... MEB'den fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
MEB'den fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
ÖSYM'den sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
ÖSYM'den sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
MEB duyurdu: İlkokullara sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri değiştirildi
MEB duyurdu: İlkokullara sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri değiştirildi
Darüşşafakalı Adnan Dovan Kütüphanesi törenle açıldı
Darüşşafakalı Adnan Dovan Kütüphanesi törenle açıldı
Yılın ilk sınavı yapılacak! e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek
Yılın ilk sınavı yapılacak! e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek