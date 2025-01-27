Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma proje bütçeleri 2025’te üçe katlandı

Boğaziçi Üniversitesi, nitelikli bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve akademik birimlerde araştırma altyapısını geliştirmek için bu yıl Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilecek araştırmalara ayrılan bütçelerde çarpıcı artışlar gerçekleştiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün öğretim üyelerine tahsis ettiği standart ve lisansüstü tez projelerinin bütçesi 360 bin TL’den yaklaşık üç kat artışla bu yıl 1 milyon TL’ye yükseldi. Yeni atanan öğretim üyelerine sağlanan start-up proje bütçeleri ise 850 bin TL’den 1.5 milyon TL’ye yükseltildi. Öğretim üyeleri aynı anda iki proje yürütebiliyorlar; yani yeni artışlarla bir öğretim üyesi 2 milyon TL’ye, yeni bir öğretim üyesi ise 2.5 milyona TL’ye kadar bütçe kullanabilecek.

Ayrıca, bu projelerde yer alan lisansüstü öğrencileri için sağlanan ücretlerde de ciddi artış yapıldı. Buna göre yüksek lisans öğrencilerinin ücreti 6 bin TL’den 40 bin TL’ye, doktora öğrencilerinin ise 9 bin TL’den 50 bin TL’ye artırıldı. Projelerde yer alan lisansüstü öğrenciler sigortalı personel olarak istihdam ediliyor.

Yurtdışında gerçekleşen nitelikle akademik konferanslara katılan öğretim üyelerine sağlanan bütçelerde de önemli artışlar yapıldı. Artık ABD ve diğer uzak ülkelerdeki konferanslara katılacak akademisyenlere 1300$ yol ve 1000$ kayıt ücreti, Avrupa ülkeleri için ise 700$ yol ve 1000$ kayıt ücreti desteği sağlanacak..

“Genç araştırmacıları desteklemek önceliğimiz”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TÜİK tarafından ilan edilen 2024 yılı enflasyonun çok üstünde belirlen yeni araştırma bütçeleri yeni bir öğretim üyemize 70 bin doları üzerinde bir destek sağlamış oluyoruz. Bu yeni uygulama Boğaziçi Üniversitesinin Ar-Ge gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. Araştırma ekosistemimizi güçlendirmeye ve akademisyenlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz” dedi.