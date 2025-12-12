Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBU) Rektörlüğüne Roketsan A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de üniversitelere yeni rektör atamaları yapıldı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görev süresi dolan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın yerine Roketsan A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı.