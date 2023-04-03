BTÜ ve BESOB arasında işbirliği protokolü

EKONOMİ (BURSA) - BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit tarafından imzalanan işbirliği protokolü; BTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BTÜSEM) , BESOB Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerine destek vermesini kapsıyor. BTÜ Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde; BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, BTÜSEM Müdürü Doç. Dr. Haydar Özkan, BESOB Başkan Vekili Fahrettin Tüccaroğlu ve BESOB Genel Sekreteri Rafiz Vatansever de hazır bulundu.

İmzalanan protokolle, BTÜ'nün akademik bilgi birikiminin Bursa'daki esnaf teşkilatıyla paylaşılacak olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, işbirliği protokolünün Bursa, BESOB ve BTÜ için hayırlı olmasını diledi. Rektör Çağlar “Üniversite sahada ne kadar varsa o kadar kuvvetlidir. İmzalanan protokol üniversitenin topluma temas etmesinin bir yoludur. Kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olmak, kamu-özel sektör, sanayi, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yaparak BTÜ’nün topluma temas etmesi sürecine katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Törende konuşan ve BESOB’un çağın gerekleri doğrultusunda esnafın gelişimine her türlü desteği sunduğunu belirten BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, “Esnaf teşkilatımızın sorunlarının çözüme kavuşması ve onların çağın getirdikleriyle entegre olabilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de Bursa Teknik Üniversite’mizin bilgi birikiminden faydalanmak üzere bir protokole imza atıyoruz. Bu protokol kapsamında BESOB bünyesinde kurulan BESOB Akademi’de verilecek olan eğitimlere akademik destek sağlanacak. Bizlere bu desteği sağlayacak olmanızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Esnaf teşkilatını geleceğe birlikte taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.