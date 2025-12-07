Bugün (7 Aralık 2025) hangi sınav var? Bu Pazar hangi sınav var? soruları araştırılıyor. Öğrenciler heyecanla okulların yolunu tutarken okulların önündeki kalabalığı görenler ise detayları merak ediyor.

BUGÜN (7 ARALIK 2025) HANGİ SINAV VAR?

7 Aralık 2025 Pazar günü için ÖSYM'nin sınav takvimi belli oldu. Akademik personel ve yabancı dil yeterliliği alanında önemli bir sınavın hazırlıkları devam ediyor. Bu tarihe en yakın büyük sınavlar ve başvurular, YÖKDİL ve Ales'in bahar dönemi için olacak.

Genel olarak 7 Aralık Pazar günleri, kamu personeli alımları ve merkezi yerleştirme işlemlerine hazırlık amacıyla adayların deneme sınavlarına ağırlık verdiği bir gün olarak geçiyor.

BU PAZAR HANGİ SINAV VAR?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı 6-7 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, cumartesi ve pazar günü üç sınav gerçekleştirecek. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Aralık Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), 7 Aralık Pazar günü ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) düzenlenecek.