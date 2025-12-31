Bugün İstanbul okullar tatil mi (31 Aralık 2025)? İstanbul ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? soruları merak ediliyor. Özellikle ilkokul öğrencisi olan veliler İstanbul Valiliği’nin olası tatil kararını araştırıyor. Detaylar haberimizde…

BUGÜN İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ (31 ARALIK 2025)?

HAYIR. İstanbul genelinde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmeyeceği öğrenildi. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül’ün paylaşımı şu şekilde:

“Sevgili öğrenci kardeşlerim, Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir.

Herhangi bir gelişme olması hâlinde NSosyal uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum”

İSTANBUL İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE TATİL Mİ?

İstanbul’da okul tatili yapılmayacağı duyurulurken kar yağışının beklendiği bölgeler şu şekildeydi;

Başakşehir

Beylikdüzü

Beşiktaş

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan (Eyüp)

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Sultangazi

Ataşehir

Çekmeköy

Sancaktepe

Sultanbeyli

Ümraniye

Sarıyer

Arnavutköy

Beykoz

Şile