Bugün İstanbul okullar tatil mi (31 Aralık 2025)? İstanbul ilkokul, ortaokul, lise tatil mi?
Bugün İstanbul okullar tatil mi (31 Aralık 2025)? Ülke genelinde kar yağışlı hava etkili oluyor. İstanbul’da ise gecenin geç saatlerinde kar birçok ilçede yüzünü gösterdi. Öğrenciler ve velileri de İstanbul ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? sorularına yanıt aramaya başladı.
BUGÜN İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ (31 ARALIK 2025)?
HAYIR. İstanbul genelinde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmeyeceği öğrenildi. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Gül’ün paylaşımı şu şekilde:
“Sevgili öğrenci kardeşlerim, Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir.
Herhangi bir gelişme olması hâlinde NSosyal uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum”
İSTANBUL İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE TATİL Mİ?
İstanbul’da okul tatili yapılmayacağı duyurulurken kar yağışının beklendiği bölgeler şu şekildeydi;
Başakşehir
Beylikdüzü
Beşiktaş
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan (Eyüp)
Gaziosmanpaşa
Kağıthane
Sultangazi
Ataşehir
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
Sarıyer
Arnavutköy
Beykoz
Şile