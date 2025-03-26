Bursa Teknik Üniversitesi, gençleri sanayiye hazırlıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin misyonunun, sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda sanayi ile güçlü iş birlikleri kurarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Çağlar, “Sanayiyi güçlendiren ve sanayiden güç alan üniversite” mottosuyla hareket ettiklerini belirterek, tüm çalışmalarını bu anlayışla şekillendirdiklerini söyledi. İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ile öğrencilerine sanayiyle doğrudan etkileşim fırsatı sunduklarını vurgulayan Çağlar, bu programın, klasik yaz stajlarından çok daha etkili olduğunu belirtti. Çağlar, “Bu süreç, öğrencilerimizin hem deneyim kazanmalarını sağlıyor hem de mezun olmadan önce iş teklifi alma şansı tanıyor. Öğrencilerin yüzde 18’i mezun olmadan, yüzde 74’ü ise mezuniyetlerinin ardından altı ay içinde iş buluyor. Ayrıca, öğrencilerin yüzde 85’inin kendi alanlarında istihdam edilmesi de dikkat çeken bir başarı oranı. YÖK verilerine göre devlet üniversiteleri arasında, yüzde 92,5 oran ile “mezunlarının iş dünyasında en memnuniyet yaratan” ilk üç üniversiteden biri olmayı başardık” dedi.

Sanayiye yönelik çözüm odaklı araştırmalar

Bursa Teknik Üniversitesi, sanayiyle iş birliği içinde yürüttüğü Ar-Ge projeleriyle de dikkat çekiyor. Üniversitenin akademisyenleri, sanayinin önemli kurumlarıyla bir araya gelerek enerji tasarrufu, çevreci dönüşümler ve hızlı çalışma sistemleri gibi konularda pek çok projeyi başarıyla tamamladı. Prof. Dr. Çağlar, özellikle TÜBİTAK’ın 2244 Sanayi Doktora Programı’nda Türkiye birincisi olduklarını belirterek, sanayi ile iş birliği içinde yürütülen projelerde önemli bir başarı elde ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Bursa’daki önemli firmalarla imzalanan protokollerle, sanayiye yönelik bilimsel ve akademik çalışmalar yürütülüyor, öğrenciler için staj ve iş olanakları sağlanıyor. Bursa Teknik Üniversitesi, sanayiyle iş birliği kapsamında BTÜ-SAN aracılığıyla “sorun çözüm pazarları” düzenliyor. Bu etkinliklerde, Bursa’nın lokomotif sektörleri olan otomotiv ve tekstil başta olmak üzere, sektör temsilcileri üniversiteye geliyor, karşılaştıkları sorunları paylaşıyor ve ardından akademisyenlerle birlikte çözüm yolları geliştiriliyor. Prof. Dr. Çağlar, bu programın gıda, mobilya ve denizcilik sektörleriyle de genişletilmesini hedeflediklerini söyledi.

Deprem Riski ve Sanayi Güvenliği

Bursa Teknik Üniversitesi’nin sanayiye sunduğu katkılar sadece ekonomik alanda değil, aynı zamanda sanayi güvenliği konusunda da önemli adımlar içeriyor. Üniversite, Bursa OSB’nin depremselliği konusunda kapsamlı bir proje başlatmaya hazırlanıyor. Akademisyenler, bölgedeki zemin ve bina stokunun iyileştirilmesi için bir yol haritası hazırlayacak. Prof. Dr. Çağlar, bu proje ile amacın, üretim süreçlerini aksatmadan Bursa OSB’yi depreme dayanıklı hale getirmek olduğunu ifade etti. Öğrencilerin başarılarının TÜBİTAK yarışlarında da kendini gösterdiğine işaret eden Çağlar, özgün projeleriyle savunma sanayiinin önde gelen firmalarından TUSAŞ’tan destek almayı başardıklarını, iki öğrenci takımının TUSAŞ uçakları için alternatif malzemeler ve fikirler geliştireceğini aktardı.