Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda eğitim öğretime bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kurumda görevli hamile ve engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.