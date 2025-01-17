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Cevher Mesleki Eğitim Merkezi hizmete başladı

İzmir’in ilk çıraklık okullarından birini 1983 yılında kurmuş olan Cevher Grubu, şimdi de sektörün çalışan ihtiyacına ve genç istihdamına çözüm sunmak mesleki eğitim merkezini hizmete aldı.

Haber Merkezi
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Cevher Mesleki Eğitim Merkezi hizmete başladı
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İZMİR / EKONOMİ

Alüminyum döküm konusunda 1955 yılında faaliyete başlayan, çıraklık eğitimine verdiği önem nedeniyle 42 yıl önce İzmir’in ilk çıraklık okullarından birini açan Cevher Grubu, sektörün nitelikli çalışan ihtiyacına ve genç istihdamına çözüm sunmak için yeni bir adım atarak bünyesinde Cevher Mesleki Eğitim Merkezi’ni hayata geçirdi.

Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) bir uygulaması olan bu birimde öğrenciler, teorik bilgi öğrenmeye devam ederken, aynı zamanda Cevher Jant bünyesinde çalışarak öğrendikleri mesleki bilgileri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı elde edecek.

Bu yıl 70. yılını kutlayacak olan Cevher Grubu’nun CEO’su Oğuz Özmen, “Merhum kurucumuz Hüseyin Özyavuz, yalnızca bir sanayici değil, aynı zamanda teknik öğretmen ve bir eğitim gönüllüsüydü. Bu doğrultuda 42 yıl önce İzmir’in ilk çıraklık okullarından birini kurarak, kalifiye iş gücünün önemine olan inancını ortaya koydu ve sektörümüze nitelikli çalışanların yetişmesini sağladı. Bugün, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Özyavuz da bu değerli mirası devam ettirerek, mesleki eğitim kültürünü yaşatma ve geleceğe aktarma konusunda bizlere çok önemli bir vizyon sağlıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Cevher Mesleki Eğitim Merkezi de bu vizyonun en somut örneği. 2023 – 2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla mezun olan öğrencilerimizin % 94’ü kalfa statüsünde Cevher Jant bünyesinde istihdam edildi. İlerleyen yıllarda da sektöre nitelikli iş gücü yetiştirme misyonumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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