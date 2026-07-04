Çin'de yapay zekâ becerisine talep arttı

South China Morning Post'un haberine göre, Çinli şirketler, yapay zekânın iş süreçlerinde verimliliği artırması nedeniyle bu yıl yapay zekâ alanında eğitim almış yeni mezunlara yönelik işe alımlarını artırdı.

Pekin merkezli kariyer platformu Maimai'nin verilerine göre, yılın ilk beş ayında yeni mezunlara yönelik iş ilanlarının yaklaşık yüzde 40'ı yapay zekâ ile ilgili pozisyonlardan oluştu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yaklaşık yüzde 30 seviyesindeydi.

Maimai Üst Yöneticisi (CEO) Lin Fan, yapay zekânın şirketler arasındaki verimlilik farklarını artırdığını, bu nedenle yapay zekâ ve somut yapay zekâ uzmanlarına yönelik rekabetin işe alım piyasasının merkezine yerleştiğini söyledi.

En yüksek talep Pekin'de

Yapay zekâ alanındaki mezunlara en yüksek talep Pekin'de görüldü. Başkentte yeni mezunlara yönelik her iki iş ilanından biri yapay zekâ ile bağlantılı pozisyonlardan oluştu.

Çin'de öğrenciler hariç 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 15,6'ya gerileyerek nisan ayındaki yüzde 16,3 seviyesinin altına indi. Geçen yıl mayıs ayında ise oran yüzde 14,9 olarak kaydedildi.

200 bin yeni mezun pozisyonu açıldı

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, internet şirketlerinin ihtiyaçlarını yeni mezunlarla buluşturmak amacıyla çevrim içi işe alım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında 5 binden fazla şirket tarafından toplam 200 bin yeni mezun pozisyonu açıldı.

İşe alım platformu Zhaopin ise yapay zekâ alanındaki işe alım talebinin artık yalnızca yazılım sektöründe yoğunlaşmadığını, akıllı üretim ve ileri ekipman sektörlerinin de hızla büyüyen alanlar arasında yer aldığını bildirdi.

Yapay zekâ mühendislerine yönelik yeni mezun ilanlarının beşte birinden fazlasının ileri ekipman ve akıllı üretim sektörlerinden geldiği belirtildi.

Akademisyenlerden eğitim vurgusu

Hong Kong Üniversitesi öğretim üyeleri Li Jin ve Wu Yanhui, yapay zekânın birçok işi tamamen ortadan kaldırmaktan çok işlerin yapılış biçimini değiştireceğini ifade etti.

Araştırmacılar, müşteri ilişkileri, ekip koordinasyonu, karar verme ve beklenmedik sorunların çözümü gibi farklı görevleri bir araya getiren "karmaşık işler"in (messy jobs), rutin ve standart görevlerden oluşan işlere kıyasla yapay zekâya karşı daha dayanıklı olduğunu belirtti.

Akademisyenler, eğitim sisteminin yalnızca teknik becerilere değil, öğrencilerin çok yönlü ve karmaşık görevleri yönetebilme yeteneklerini geliştirmeye de odaklanması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar ayrıca şirketlerin bazı işten çıkarmalarda yapay zekâyı gerekçe gösterebileceğini, ancak istihdamdaki değişimlerin her zaman doğrudan yapay zekâdan kaynaklanmadığını ifade etti.