Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."