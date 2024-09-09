Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.
Yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. pic.twitter.com/wh9FNbhWBQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2024