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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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Yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."

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