DaçkaBots Robot Kulübü öğrencileri STEAM ile uluslararası turnuvalara hazırlanıyor

Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde 2023 yılında kurulan DaçkaBots, 12 ortaokul öğrencisinden oluşan dinamik kadrosuyla robotik ve STEAM alanında öncü çalışmalara imza atamayı sürdürüyor.

Fikret Yüksel Vakfının Türkiye’de resmî olarak düzenlediği Uluslararası FTC (First Tech Challenge) Robot Turnuvası için hazırlıklarına devam eden DaçkaBots ekibi, 8 Kasım’da Piri Reis Üniversitesinde düzenlenecek etkinlikte mücadele edecek.

Bugüne kadar kazandığı başarılarla da adından söz ettiren DaçkaBots, 2024’te Connect Award, Compass Award ve Think Award, 2025’te ise Sustain Award ödülleriyle yeteneklerini ve inovatif yaklaşımını uluslararası arenada tescilledi. Takım, robotik becerilerini geliştirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinci ve takım çalışması alanlarında da ilk günkü motivasyonuyla kendini sürekli geliştiriyor.

Geleceğin mühendisleri hünerlerini sergileyecek

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “DaçkaBots Takımı olarak, duyarlı profesyonellik ilkesiyle FIRST değerlerini yaymak için çalışıyoruz. Amacımız, bilimi, teknolojiyi, sanatı, mühendisliği ve matematiği, yani STEAM’i öğrencilerimizin günlük yaşamına taşımak. Kendine güvenen, problem çözebilen ve zamanı etkin kullanabilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tüm dünyada robotik ve yapay zekâ her alanda hızla gelişiyor; gençlerimizin bu dönüşümün bir parçası olmasını sağlamak bizim sorumluluğumuz. Takımımız, yakın zamanda Uluslararası FTC Robot Turnuvası’nda farklı görevleri tamamlayacak robotlarıyla yarışacak ve teknik sunumlarda projelerini jüriye tanıtacak. Aslında geleceğin mühendislerinin hünerlerini sergileyeceği bir platform… Öğrencilerimizin bu yarışmalarda ve yarışma öncesi hazırlık süreçlerinde sadece rekabet etmeyip, birbirlerinden öğrenen, yardımlaşan ve birlikte gelişen bireyler olduğunu görmek ise bizim için büyük gurur kaynağı… DaçkaBots’un hem uluslararası başarıları hem de toplumsal farkındalık projeleriyle gençlere ilham vermeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Hayallerinin peşinden giden DaçkaBots Takımı üyelerinden 6. sınıf öğrencisi Beren ise çalışmalarından şu şekilde bahsediyor: “FTC sayesinde sadece robot yapmayı öğrenmekle kalmadık; bir ekibin parçası olmayı, birlikte sorunlara çözüm bulmayı ve fikirlerimizi hayata geçirmeyi de deneyimledik. Her yeni görevde kendimize güvenimiz arttı, problem çözme becerilerimizi geliştirdik ve zamanı etkin kullanmayı öğrendik. Bu süreç, hayallerimizin peşinden gitmenin mümkün olduğunu görmemizi sağladı ve bizi daha cesur kıldı. DaçkaBots olarak hem robotik hem de STEAM alanlarındaki öğrenme yolculuğumuzla kendimizi geliştirirken, diğer öğrencilerin de bu alanlara ilgisini artırmayı hedefliyoruz.”