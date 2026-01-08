Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş sınavı başvuruları başladı

  1. Ekonomim
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim imkanı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 17 Mayıs'ta yapılacak 2026 yılı giriş sınavına başvurular başladı.

Darüşşafaka Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka, binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim imkanı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının giriş sınavı, 17 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de 81 ilde gerçekleştirilecek.

Sınavda başarı gösteren, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünü geçen 100 öğrenci, 5'inci sınıftan itibaren ortaokul ve lise eğitimini Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında tam burslu sürdürme hakkı elde edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan "Eğitimde Fırsat Eşitliği" işbirliği protokolü kapsamında başvurular, e-Okul sistemi üzerinden 27 Mart'a kadar yapılabilecek.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavı kazanan öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma, giyim ve kırtasiye gibi tüm masrafları kurum tarafından karşılanacak. Darüşşafaka, mezunlarına üniversite eğitimleri süresince de burs desteği sağlamayı sürdürecek.

Sınav hakkında ayrıntılı bilgiler "www.darussafaka.org" adresinden öğrenilebiliyor.

