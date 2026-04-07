Darüşşafakalı öğrenciler ve bağışçılar kuşaklar arası dayanışmayı sanatla taçlandırdı

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, kuşaklar arası dayanışmayı sanatın evrensel diliyle buluşturdu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri ile Urla Rezidans bağışçılarının birlikte hazırladığı “Bir Tuval İki Nesil” resim sergisi, 6 Nisan’da Urladam Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. Kuşaklar arası dayanışmayı ve birlikte üretmenin gücünü yansıtan sergi, 19 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide, Darüşşafaka Urla Rezidansı’nda yaşamlarını sürdüren 24 bağışçı ile 47 Darüşşafaka öğrencisinin ortak üretimi olan eserler yer alıyor. Genç yeteneklerin dinamizmi ile bağışçıların yaşam birikimini sanatta buluşturan serginin açılışı; Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urladam’ın kurucusu oyuncu Ercan Kesal ve oyuncu eşi Nazan Kesal’ın da katılımıyla gerçekleşti.

Üretmenin ve paylaşmanın ortaya çıkardığı ortak değeri ziyaretçilere sanat aracılığıyla hissettirmeyi amaçlayan sergide; figür, manzara, modern ve klasik dönemlerden ilham alan çalışmalar yer alıyor. Tuval üzeri akrilik teknikle üretilen eserler, seramik çalışmalarla da zenginleştirilerek serginin teknik çeşitliliğini ve anlatım gücünü artırıyor.

Farklı kuşakların birbirinden ilham alarak ortaya koyduğu eserler; sadece estetik bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyetinin sahip olduğu köklü dayanışma kültürünü ve “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonunu görünür kılan birer sembol niteliği taşıyor.

Eserleriyle sergide yer alan Urla Rezidans bağışçısı Cevat Batıcı, Darüşşafaka Rezidanslarına gelmeden önce eline fırça bile almadığını belirterek, “Burada resimle tanıştım. Öğrencilerimizle bir arada olmak ve geleceğin onların gibi pırıl pırıl, yetenekli çocukların ellerinde şekilleneceğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Her biri çok yetenekli. Her zaman böyle nesiller yetiştirmeliyiz. Sergimiz, öğrencilerimizle bizleri aynı tuvalde buluştururken sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Resimlerinin Darüşşafakalı öğrencilerle birlikte sergilenmesinden büyük gurur duyduğunu ifade eden emekli öğretmen Türkan Gedik Bengi ise, “Bir Darüşşafaka bağışçısı olarak öğrencilerle birlikte ortak bir sergide yer almak çok anlamlı. Bu sergide eserler, iki nesli buluştururken sanatın birleştirici gücünü de güçlü bir şekilde yansıtıyor” sözleriyle duygularını paylaştı.

Darüşşafaka Lisesi öğrencisi Musa Çengel, eserini büyüklerinden dinlediği İstanbul hikâyelerinden ilham alarak hazırladığını belirterek, “Geçmişin İstanbul’unu kendi bakış açımla yorumlamaya çalıştım. İlk büyük tuval çalışmamın böyle anlamlı bir sergide yer alması benim için hem önemli hem de heyecan verici. Bu sergi, sanatın kuşaklar arasında bir köprü kurduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Darüşşafaka Lisesi öğrencisi Meysa Al ise, “Bağışçılarımızla birlikte aynı sergide yer alacağımı öğrendiğimde büyük bir heyecan duydum. Sanat, insanın her yaşta kendini yeniden keşfetmesini sağlıyor. Farklı kuşakların bir araya geldiği bu sergide yer almak benim için çok değerli ve mutluluk verici” ifadelerini kullandı.