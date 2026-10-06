Darüşşafaka’ya “Dünyanın En İyi Okulu” yolunda bir oy da sizden

163 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çocukların hayatını eğitimle değiştiren Darüşşafaka, uluslararası alandaki önemli başarısını Türkiye’nin desteğiyle bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor.

Dünya genelinde eğitimde örnek uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan T4 Education tarafından düzenlenen Dünyanın En İyi Okulu Ödülleri’nde “Zorlukların Üstesinden Gelme” kategorisinde ilk 10 finalist arasına giren Darüşşafaka, aynı zamanda “Toplumun Seçimi Ödülü” için gerçekleştirilen halk oylamasında yer alıyor.

2022 yılında İngiltere merkezli T4 Education tarafından hayata geçirilen Dünyanın En İyi Okulu Ödülleri, sınıfta ve sınıfın ötesinde hayatları dönüştüren başarılı okul uygulamalarını dünya çapında görünür kılmayı amaçlıyor. Okulların akademik başarılarının yanı sıra toplumsal etkilerinin ve kapsayıcı eğitim yaklaşımlarının da değerlendirildiği ödüllerde Darüşşafaka, 163 yıllık “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla Türkiye’yi temsil ediyor.

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli bir eğitim için yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka’nın finalistler arasına girmesi, 163 yıllık “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonunun uluslararası ölçekte gördüğü takdiri de ortaya koyuyor.

“Türkiye’nin desteğiyle bu gururu daha da büyütmek istiyoruz”

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Darüşşafaka olarak 163 yıldır her türlü imkânsızlığın karşısına eğitimi koyuyoruz. ‘Zorlukların Üstesinden Gelme’ kategorisinde dünyanın en iyi 10 okulu arasında yer almak, kuruluş felsefemizle doğrudan örtüşen ve bizleri çok gururlandıran bir başarı. Çünkü Darüşşafaka’da her çocuğun doğru imkânlar sunulduğunda kendi geleceğini değiştirebileceğine inanıyoruz. Bugün bu inancın ve 163 yıllık eğitim mirasımızın dünya çapında karşılık bulması bizim için çok kıymetli. Şimdi bu gururu Türkiye’nin desteğiyle daha da büyütmek istiyoruz. Herkesi 29 Ekim’e kadar Darüşşafaka’ya oy vermeye ve bu başarıya ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Darüşşafaka’ya oy vermek için son gün 29 Ekim

Dünyanın En İyi Okulu Ödüllleri (World’s Best School Prizes) kapsamında ana kategorilerin kazananları uzman jüri tarafından belirlenirken, “Toplumun Seçimi Ödülü” (Community Choice Award) halkın oylarıyla sahibini bulacak. Darüşşafaka da uluslararası başarısını “Toplumun Seçimi Ödülü” ile taçlandırmak için Türkiye’nin desteğini bekliyor.

Darüşşafaka’ya destek olmak isteyenler, 29 Ekim 2026 tarihine kadar https://applications.worldsbestschool.org/public-vote-26/entry/4355 adresi üzerinden oy kullanarak bu uluslararası başarıya ortak olabilecek.