Dayanışmayla büyüyen bir eğitim hareketi: İbrahim Çeçen Vakfı 22 yaşında

IC Holding kurucusu İbrahim Çeçen’in yıllar önce bireysel olarak verdiği bursları ve yaptığı sosyal yatırımları sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma hayaliyle kurulan İbrahim Çeçen Vakfı, 22. yılını kutluyor. Vakfın, yıldönümü vesilesiyle mezunlarını ve bursiyerlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği “Geleceğiz Buluşması”nda, geçmişin izlerini birlikte hatırlamanın yanı sıra dayanışmayla büyüyecek bir geleceğe dair güçlü mesajlar verildi.

İbrahim Çeçen: Binlerce gencimizin başarısı, hayattaki tüm kazançlarımın üzerindedir

Törende konuşan İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, “Benim kuşağım için zor şartlar, bizi hayata hazırlayan ve mücadeleci ruhumuzu besleyen bir güçtü. Belki hayatımızın önemli bir bölümünde yokluk yaşadık ama o zorluklar bize gerçek hayat mücadelesini kazandırdı. Kendi eğitim hayatımda babamın tek bir isteği vardı, o da okuyup meslek sahibi olarak hem kendime hem de aileme iyi bir yaşam sunabilmekti; işte bu yüzden eğitimin bir ülkenin kalkınmasındaki en temel güç olduğuna ve her kapıyı açan anahtar olduğuna tüm kalbimle inandım. 1986 yılında Doğu Anadolu’da ilk kalıcı eserimizi, ilk okulumuzu açtığımızda bir amacımız vardı, o da bölgede örnek teşkil ederek dayanışma zincirini başlatmaktı. Bugün binlerce öğrencimize bursiyer olarak, on binlerce öğrencimize ise eğitime kazandırdığımız kalıcı eserlerimizle dokunmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Sizlerin birer meslek sahibi olarak karşımda durmanızın verdiği manevi huzur, hayattaki tüm ticari başarılarımın üzerindedir. Sizler vakfımızın ve bu ailenin birer ferdisiniz; benim sizden tek isteğim, vakfımızın sağladığı bu imkanlarla eğitim yolculuğunuza devam etmeniz, birbirinize destek olmanız, bu gönül birliğini nesiller boyu yaşatmanız ve kendi başarı hikayelerinizle çevrenize ışık saçmaya devam etmenizdir” dedi.

"Geleceğiz" platformu ile nesiller arası dayanışma köprüsü kurulacak

Vakfın, 22. yılında hayata geçirdiği en heyecan verici adımlardan biri olan "Geleceğiz" platformu da gecede ilk kez duyuruldu. Sadece bir iletişim ağı olmanın ötesinde, bursiyerlerin ve mezunların birbirleriyle sürekli etkileşimde kalabileceği dijital platform; mezunların öğrencilere mentorluk yapmalarına, iş dünyasındaki deneyimlerini paylaşmalarına ve yatay bir dayanışma ağı kurmalarına imkan tanıyor. İbrahim Çeçen Vakfı, "Geleceğiz" ile eğitim, sağlık ve spor alanlarında burs desteği sağladığı tüm bursiyerlerini tek bir çatı altında toplayarak, iyiliğin ve bilginin paylaşıldıkça çoğaldığı sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Vakıf, toplumsal etkisini büyüterek sürdürüyor

Eğitimi akademik başarının ötesinde bir özgüven ve potansiyel keşfi olarak gören İbrahim Çeçen Vakfı, binlerce öğrenciye sağladığı burs desteğinin yanı sıra, hayata geçirdiği kalıcı eserler ve yenilikçi projelerle toplumsal etkisini büyüterek sürdürüyor. Klasik yardım modellerini aşan ve “Dayanışmacı Filantropi” olarak tanımlanan bu yeni nesil vizyon; IC Holding’in kurumsal birikimini, profesyonellerin deneyimini ve dayanışmanın gücünü aynı potada eriterek sosyal faydayı katılımcı bir dönüşüme dönüştürüyor.

Türkiye’nin her köşesinde umut yeşertmeye devam ediyor

Bugüne kadar 35 bin mezun veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dahil olmak üzere toplam 14 kalıcı eseri ülkeye kazandıran vakıf, 22. yılında da Doğubayazıt Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli gibi yeni yatırımlarla Türkiye’nin her köşesinde umut yeşertmeye devam ediyor. Vakıf, önümüzdeki dönemde de odağına eğitimi alarak; sadece "yardım eden" bir kurum değil, toplumsal sorunların kökenine inen ve yerel sahiplenmeyle kalıcı çözümler üreten bir "yaşayan kültür" inşa etmeyi hedefliyor.