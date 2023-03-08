Deprem bölgesinde tüm öğrencilerin eğitime erişimi sağlanacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, depremden etkilenen yerlerde kırsaldaki öğrencilerin taşımalı eğitim sistemiyle merkezdeki çadırlara getirileceğini, eğitim faaliyetlerinden yararlanabileceğini bildirdi.

"6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Aydoğdu, "6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bütün kelimeler anlamlarını yeniden düşündürüyor. Neyi, nasıl, hangi kelime ile konuşacağımızı 40 düşünüp bir karar veriyoruz. Milletimizin acısı çok büyük. Bu acılar içerisinde orada bilhassa deprem bölgesindeki kadınlarımızı, çocuklarımızı 8 Mart vesilesiyle anmak istiyorum. Komisyonumuzun ilgi sahası çocuk. Çocuğu anneden, ebeveynden, toplumdan ayrı düşünemeyiz. O açıdan millet, ulus ve toplum olarak ağır bir imtihandan geçiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Komisyon daha sonra Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin sunumları dinledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, depreme maruz kalan öğrencilerin tüm eğitim malzemelerini yeni baştan sağladıklarını belirterek, bu kapsamda 26 milyon civarında kitap bastırdıklarını, deprem bölgesinden 71 ile giden 217 bin civarındaki öğrenciye çocuklara verilen eğitim materyallerinin de ulaştırıldığını anlattı.

Konteynerlerde kurulması için bölgeye dün itibarıyla 5 bin 600 civarında televizyon gönderdiklerini bildiren Şensoy, TRT EBA üzerinden uzaktan eğitim vermeye başladıklarını kaydetti. Çocukların moral ve motivasyonunu güçlendirmek amacıyla bu bölgedeki çocukların da sınava gireceklerini ifade eden Şensoy, "Yaklaşık 600 civarında noktada üniversite ve liselere hazırlık kurslarının açıldığı çadırlar yaptık. 4 bin civarında öğretmeni görevlendirdik. Bazen bir çadırda 6 öğrencinin başında 3 öğretmen oluyor. Bir nevi özel ders gibi. Bakanlığımız tüm birimleri, tüm öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle sahadayız. Çocuklara orada kurduğumuz seyyar mutfaklarla beslenme desteği de veriyoruz." dedi. Şensoy, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde yaklaşık 3 milyon 600 bin civarında öğrenci kitlemiz vardı. Şu anda 217 bin civarında nakli gerçekleşen öğrencimiz var. İl dışına gidip okula gidemeyen az bir kesim var. Deprem bölgesinde de okulun açılmasını bekleyen öğrenciler var. Çadırlarımızı açtıkça öğrencilerimizin de arttığını görüyoruz. 1649 çadırda eğitim öğretime devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta itibarıyla yıkılan tüm okulların bir eş değeri olan çadırlarımızı hayata geçireceğiz. Bir okul yıkıldıysa; o okula devam etmek isteyen öğrenci deprem bölgesinde kaldıysa, onlar için bir çadır açacağız. 50-60-110 metrekarelik çadırlarda öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecekler."

"Yaz okulları ile telafi edeceğiz"

Deprem bölgesindeki özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin de eğitim imkanlarından yararlanması için çabaladıklarını belirten Şensoy, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin destek eğitim raporlarını bir yıl daha uzattıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 7 bin 992 özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci bulunduğunu bildiren Şensoy, bunların bazılarının diğer illere nakilleri gerçekleştirildiğini, diğerlerinin de özel eğitim çadırlarında eğitimlerine devam ettiklerini kaydetti.

Bazı illerde okulların geç başlamasının çok fazla problem edilmemesi gerektiğini dile getiren Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "Yaz okullarımızla bunları telafi edeceğiz. Bu hafta itibarıyla, deprem bölgesinde taşımalı eğitim sistemiyle tüm köylerimizde, kırsallardaki öğrencilerimizi merkezdeki çadırlarımıza getireceğiz. Eğitime erişmek isteyip de erişemeyen hiçbir öğrencimiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"Otizm ve SMA'lı çocuklarımızın ihtiyaçlarını sağlıyoruz"

Sağlık Bakanlığı Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun da refakatsiz ve kimsesiz çocuklarla ilgili hastanelerde titiz bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Sahada 21 çocuk psikiyatristinin görev yaptığını bildiren Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında bir online sistemimiz var. Depremden etkilenen çocukların aileleri veya kendileri, telefonlarına özel çocuklar destek sistemi uygulamasını indirdiklerinde, operatörlerimiz kendilerini karşılıyor. 300 civarında çocuk psikiyatrimiz de online görüntülü görüşmeler sağlıyorlar. Hastalarımıza bu sayede uzun dönem takip hizmeti de sağlanıyor. Pek çok ilde afet polikliniklerimiz var. Afet polikliniği olmayan yerlerde çocuk ruh sağlığı hizmetlerimiz depremzedelerimiz için randevusuz bir şekilde sürdürülüyor. Otizm ve SMA'lı çocuklarla ilgili olarak da hastalarımıza ulaştık ve ulaşmaya da devam ediyoruz. Ulaştığımız çocuklarımızın ihtiyaçlarını saha ekiplerimizle sağlayamaya çalışıyoruz. Diğer bakanlıklarla ilgili ihtiyaçlarını da SABİM kanalıyla iletiyoruz. Özel beslenme ihtiyacı olan çocuklarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor."