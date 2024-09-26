Deprem bölgesine eğitim desteği Resmi Gazete'de

2024-2025 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören, önceki yıllarda eğitim desteği almış ancak öğretim kademelerini tamamlayamamış öğrencilere yönelik eğitim desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda, ilkokul kademesindeki 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine 24 bin 600 TL, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine ise 28 bin 800 TL eğitim desteği sağlanacak.

Destekler, okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak koşuluyla verilecek.