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Depremzede öğrenciler için özel öğrencilik hakkı uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgedeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı.

Haber Merkezi
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Depremzede öğrenciler için özel öğrencilik hakkı uzatıldı
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Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Kurul, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı.

Karar, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu.