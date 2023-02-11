Depremzede öğrencilere ücretsiz eğitimde 5 bin kontenjana ulaşıldı

Ankara Eğitim Platformu, Türkiye Özel Okullar Derneği, TÖDER, ÖZDER, ÖZDEBİR ve ÖZKURBİR'in bünyesindeki özel okulların, depremden etkilenen ailelere yönelik başlattığı ulusal sosyal sorumluk projesi çığ gibi büyüyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan proje, yaşadığı bölgeden farklı bir şehre göç etmek durumunda kalan depremzede ailelerin, anaokulu, ilköğretim ve lise çağındaki çocuklarının eğitiminin kesintisiz devam etmesini amaçlıyor. Proje için oluşturulan "misafirogrenci.org" sitesinde bulunan "İyilik Haritası"ndan yaşayacakları şehri seçecek olan depremzede aileler, özel okulların oluşturduğu kontenjanlardan, yemek ve kitap dahil hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecekler.

45 ilde 354 okul için kontenjan açıldı

Proje Koordinatörü Gökhan Ünlüer, projenin kamuoyuna duyurulmasının ardından geçen 24 saat içinde "misafirogrenci.org" sitesine 45 ilde faaliyet gösteren ulusal ve yerel 354 okulun kayıt yaptırdığını, 5 bini aşkın misafir öğrenci kontenjanına ulaşıldığını ifade etti. Ünlüer, şunları söyledi:

"Eğitimciler olarak, deprem felaketini yaşayan ailelerin omuzlarındaki ağır yükün farkındayız. Toplumsal dayanışma kültürü sayesinde, tüm zorlukları aşacağımıza olan inancımızla projeyi hayata geçirdik. 24 saat içinde yüzlerce okul sisteme kayıt yaparak, 5 binin üzerinde öğrenci için tamamen ücretsiz kontenjan açtı. Depremzede öğrencilere yönelik kontenjanların sayısının katlanarak artacağını düşünüyorum."