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DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için bugün düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Haber Merkezi
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DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntülenme süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

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