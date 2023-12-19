“Dijitalleşme öğrencileri okuldan uzaklaştırıyor”

EKONOMİ (BURSA) - Ülke genelinden yüzlerce eğitimcinin katıldığı konferansta pandemi ve dijitalleşme süreci nedeniyle öğrencilerin okuldan uzaklaştığına, bunun da çeşitli sorunlara neden olduğuna dikkat çekilerek, öğrencilerin sağlıklı gelişimi için okulun yeniden hayatın merkezine alınması çağrısı yapıldı. Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde düzenlenen konferansta konuşan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, “Bu yıl 10’uncusu gerçekleşen organizasyona 500’e yakın eğitimci kayıt yaptırdı, katılımcıların 200’ü Bursa dışından geldi, oldukça yüksek nitelikli, özgün bir eğitim organizasyon. Konferans sonrasında çıktılarını da kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. Konferansta söz alan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, “Modernite okul dışında farklı ortamlarda insanları güvenli ortamlar arayışlarına sokuyor. Bugün okulları, çocuklarımız için güvenli ortamlar olarak tanımlamalıyız. Bugün güvenliğin olmadığı, belki de belirli bir yaşa kadar yasaklanması gereken dijital dünyaya karşı okullarımız, çocuklarımız için güvenli ortamlar olarak görülmeli. Çünkü okullarımızda öğretmenlerimiz var, güvenli ortamlar insanlarla kurulur” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Yazar Şermin Yaşar ‘Okul Neresi’ konulu bir sunum gerçekleştirirken, Klinik Psikolog Beyhan Budak ise ‘Okulların çocuklara kazandırması gereken beceriler’ konulu bir sunum yaptı. Konferansta konuşan Yazar Orhan Toker de “Eğitimde ne yazık ki sorunlar yaşıyoruz. Bunların en başında çocukların eğitim süreleri, dijital cihazlar gibi nedenlerle ebeveynlerinden ayrı kalmaları. Bir de yaşadığımız imkanlar çağında sınırsız büyüyen ve ekranla büyüyen çocuklar öğretmenleri zorlayabiliyor. Dijital mecraların dikkati kolay dağıtması ile öğrenciler artık 40 dakika ders dinleyemiyor. Hızla gelişen teknoloji ve yapay zeka çocuklarımızın gelişimini nasıl etkiliyor konusu incelenmeli” dedi.