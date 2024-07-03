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Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
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Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, 13-25 Haziran'da tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

 