Doğa Koleji Bursluluk Sınavı 14-15 Ocak’ta yapılacak

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı, 14-14 Ocak tarihlerinde yurt genelindeki Doğa Koleji kampüslerinde gerçekleştirilecek. Sınava; 4, 5, 6 ve 7. sınıflar 14 Ocak’ta, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ise 15 Ocak’ta sınava katılabilecek.

500 puan üzerinde değerlendirilecek olan sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler sınava girdikleri kampüsün kontenjanına göre yüzde100'e varan eğitim bursundan faydalanacak.

Türkiye’nin dört bir yanında her seviyede öğrencinin, hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları eğitimde fırsat eşitliğinin temeli olarak değerlendiren Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, Türkiye geneli tüm öğrencilerin katılımına açık olan bursluluk sınavına bu yıl rekor başvuru beklediklerini kaydetti.

Eryaman, “Fırsat eşitliği anlayışı, başarının ödüllendirilmesi ile buluşunca bursluluk sınavlarımızın değeri ortaya çıkıyor” dedi.