Doğa Koleji'nden "deprem iddiaları" ile ilgili açıklama

Doğa Koleji, deprem konusunda yer alan iddialarla ilgili, "Ancak kasıtlı olduğunu düşündüğümüz ve kimler tarafından yönlendirildiğini bildiğimiz bazı kişiler tarafından sanki 'Doğa Koleji deprem konusunda duyarsız, okul binaları depreme dayanıklı değil, öğrenci ve öğretmenlerimiz bu binalarda güvende değiller' gibi asılsız ve rahatsız edici bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır." açıklamasında bulundu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji'nin 2002 yılında eğitim hayatına başladığı ve eğitim camiasında başarılarla dolu 20 yılını geride bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 1 yıl önce Can Holding tarafından devralındığından itibaren yaşadığı birtakım zorlukların üzerine gidilmiş ve bunlar çözüme kavuşturulmuştur. Özellikle okulun devamlılığını belirleyen finansal sorunlar çözülmüş ve güçlü bir finansal seviyeye getirilmiştir. Yıllardır neredeyse kangren haline gelmiş olan öğretmenlerimizin ücretleri ve sosyal hakları özel okulların ortalamalarının çok üzerinde bir iyileştirme ile çözüme kavuşturulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kolejin bu süreci hiç sarsılmadan atlattığı vurgulanırken, şu ifadeler yer aldı:

"Elbette bu zorlu dönemleri okullarına sahip çıkan velileri ile birlikte aşmıştır. Düşünün ki bunca zorlukla mücadele edilmesine rağmen velilerimiz bu geçen sürede okullarına olan güvenlerini kaybetmemişler, bilakis Doğa Kolejinin eğitim öğretim faaliyetlerine ellerinden geldiğince destek olmuşlardır. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve elbette öğretmenlerimizin bu özverili gayretleriyle birlikte halen Doğa Koleji 50 binden fazla öğrencisiyle sektörünün lideri olmayı sürdürmektedir.

Yalan yanlış beyanlarla, sahte ve ne olduğu belirsiz raporlarla, her yıl olduğu gibi aynı dönemlerde ama farklı konulardaki iftiralarla, çirkin rekabetin ve kirli planların tekrar sahneye konulduğunu görüyoruz. Fakat biliniz ki; Doğa Koleji her zaman olduğundan daha da güçlüdür. Öğrencileri, öğretmenleri, velileri ile birlikte başarıya ve geleceğe kenetlenmiş haldedir. Hiç kimsenin böyle çirkin gündemler ile bunu değiştirmeye gücü yetmeyecektir."

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Can Holding tarafından hisseleri devralındığından itibaren okuldaki birikmiş olan tüm problemli konular masaya yatırıldı, çözüm yolları planlandı ve büyük çoğunluğu hızlıca çözüme kavuşturuldu.

Açıklamada, "Elbette bu konulardan birisi de okul binalarımızın depreme dayanıklılıklarının kontrol edilmesi, tedbir gerektiren kampüslerimizle ilgili acilen çözüm yollarının hayata geçirilmesi olmuştur. Bununla ilgili olarak yönetim kurulumuzca sorumlu bir 'teknik kurul' görevlendirilmiş ve bu sorumlu arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 'okul binalarımızın tamamının teknik raporlarının hazırlanması' kararı alınmıştır. Daha önce araştırma yapıldığı ve sorunlu olduğu iddia edilen kampüslerimizle ilgili olarak öncelik verdiğimiz bu çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir." değerlendirmesi yer aldı.

Kolejin Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman gibi depremden en çok etkilenen ve binlerce binanın yıkıldığı şehirlerde okulları bulunduğu vurgulanırken, şunlar aktarıldı:

"Ancak daha önce yapmış olduğumuz bu çalışmaların da etkisiyle bu okullarımızda herhangi bir hasar oluşmamış, yıkım ya da ciddi bir tehlike meydana gelmemiştir. Üstelik bu bölgedeki öğrencilerimiz başta olmak üzere depremden zarar görmüş 2 bine yakın öğrencimize başka şehirlerdeki okullarımızda yüzde 100 burslu olarak eğitim vermeye devam ediyoruz.

Ancak kasıtlı olduğunu düşündüğümüz ve kimler tarafından yönlendirildiğini bildiğimiz bazı kişiler tarafından sanki 'Doğa Koleji deprem konusunda duyarsız, okul binaları depreme dayanıklı değil, öğrenci ve öğretmenlerimiz bu binalarda güvende değiller' gibi asılsız ve rahatsız edici bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kirli propagandadan ne amaçlanmaktadır? Bu söylemlerle ne yapılmaya çalışılmaktadır?

Yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığı deprem bölgemizdeki okullarımızda dahi hasar oluşmamışken, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerimizdeki okullarımız ile ilgili her türlü teknik çalışma yapılıyorken, olası deprem risklerine karşı tüm süreçler dikkatlice yönetiliyorken bu çirkin algı operasyonu nedendir?"

Açıklamada ayrıca, Doğa Koleji hissedarlarının hiçbir şekilde ticari kaygılar taşımadıkları, daha uzun yıllar okullara finansal desteği sürdürecekleri ve gerekli olan tüm teknik çalışmaların yapılacağının defalarca ifade edildiği vurgulanırken, "Böylesi zor bir zamanda, ülke olarak yaşadığımız en karanlık felaket döneminde bile bundan menfaat çıkarmaya çalışanları şiddetle kınıyoruz. Çocuklarımız da öğretmenlerimiz de bizim canımız. Yapılması gereken tüm teknik ve fiziksel çalışmalar hiçbir ihmal ve eksiklik meydana getirmeden yapılmaktadır." bilgisi verildi.