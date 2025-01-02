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Doktora programlarında yeni dönem: Akreditasyon şartı getirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde doktora programı açma için akreditasyon şartı getirildiğini duyurdu. Türkiye'de yükseköğretim sisteminde kaliteyi artırmayı hedefleyen bu düzenleme, doktora eğitimi için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Haber Merkezi
İHA
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Doktora programlarında yeni dönem: Akreditasyon şartı getirildi
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Prof. Dr. Özvar, YÖK'ün getirdiği bu yeni düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Kurumsal vizyonumuzu oluşturan bütün hususlar, uygulamakta olduğumuz kalite odaklı anlayışın birer sonucudur. Üniversitelerimizde de aynı anlayışın hakim olmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede, doktora programı açmak isteyen üniversitelerimizden akredite programlara sahip olmalarını bekliyoruz. Ayrıca, fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezleri gibi akademik birimlerin kurulmasında da önümüzdeki dönemde akreditasyon şartı getiriyoruz. 2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının YÖKAK Kurumsal Akreditasyon sürecini tamamlamasını hedefliyoruz.”

Bu düzenleme, üniversitelerin sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte de rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla kalite standartlarını zorunlu hale getirmeyi hedefliyor.

 

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