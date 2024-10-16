DOSABSİAD’da imzalar eğitim için atıldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Protokol kapsamında iş insanlarına kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda yüksek lisans imkanları sunulacak, sanayinin ihtiyacı olan kalifiye çalışan yetiştirilmesine de katkıda bulunulacak. Öğrencilere sağlanacak staj imkanlarıyla öğrencilerin eğitim hayatı süresinde sanayide yer alarak kendini geliştirmesi ve mezun olduğunda kalifiye olarak iş hayatına girmesi sağlanacak.

Törende konuşan İstanbul Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, “Üniversite size meslek edindirmez bir algı katar. Meslek yaparken öğrenilir. Biz istiyoruz ki son dönemlerinde çocuklar okula gelmesin, staj yapsın. Çıktığı zaman işe direkt alınabilecek işler yapsın. Bu protokolde değerli firmaların istekleri doğrultusunda biz onlara öğrencilerimizi yönlendireceğiz. Netice itibariyle biz onlara kapı olacağız. Üniversiteler ne kadar bu duruma ilgi gösterirse o kadar iyidir” dedi. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de iş insanlarının da hayat boyu eğitime önem vermesi gerektiğine işaret ederek, gerek iş dünyasının gerekse gençlerine eğitime katkı sunarak farklı bir ekosistem yaratılması gerektiğini kaydetti.