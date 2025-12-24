Düzce Üniversitesi’nden bilim dünyasına büyük başarı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA-GEBİP Ödülü’ne (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) layık görülen Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Şahin, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alarak büyük onur yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde, Sosyal Bilimler alanında ödül kazanarak büyük bir başarıya imza atan Dr. Öğretim Üyesi Emine Şahin’e ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Ödül törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile daha önce TÜBA-GEBİP Ödülü’ne layık görülen Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yaşayanlar katıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Dr. Öğretim Üyesi Emine Şahin’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Düzce Üniversitesi’nin 2023 yılında olduğu gibi bu yıl da TÜBA-GEBİP Ödülü’nü kazanarak büyük bir gurur yaşadığını belirten Rektör Sözbir, bu anlamlı ödül ile Düzce Üniversitesi’nin üstün başarılı genç bilim insanı yetiştirme misyonuyla ülkemiz yükseköğretim alanına değerli katkılar sunduğunu vurguladı ve ödül kazanan tüm akademisyenleri tebrik etti.