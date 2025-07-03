Düzce’de Turizm Fakültesi sevinci

Düzce’de modern ve nitelikli eğitimi, donanımlı akademik kadrosu, teknolojik altyapısı, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki katma değerli çalışmalarıyla ülkemizin en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer almayı başaran Düzce Üniversitesi, son olarak kazandığı Turizm Fakültesi ile büyümesini sürdürdü.

Söz konusu Fakülte, 30/06/2025 tarihli ve 10025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete ’de yayımlanmasıyla Düzce Üniversitesi’nin 14. fakültesi olarak eğitim faaliyetlerine başladı. 29 Kasım 1993'te eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, bundan böyle Turizm Fakültesi adı altında yetiştireceği öğrencilerle gerek ülkemiz gerekse de bölge ve Akçakoca turizminin gelişmesine Akademik katkı sağlayacak.