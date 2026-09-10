  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. e-YDTS/2 başvuru süresi uzatıldı
Takip Et

e-YDTS/2 başvuru süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS/2 Türkçe) başvuru süresi 14 Eylül'e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
e-YDTS/2 başvuru süresi uzatıldı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Eylül'de uygulanacak e-YDTS/2 Türkçe başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 14 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Tom Barrack’tan dikkat çeken sözler: Büyükannem ve büyükbabam Türk pasaportu taşıyorduTom Barrack’tan dikkat çeken sözler: Büyükannem ve büyükbabam Türk pasaportu taşıyorduGündem

 

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 200 milyon liralık ürün ele geçirildiİstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 200 milyon liralık ürün ele geçirildiGündem

 