Türkiye İngilizce yeterlilikte sınıfta kaldı

Yetişkinlerin İngilizce yetkinliklerinin uluslararası alanda ölçüldüğü en büyük çalışma olan EF İngilizce Yeterlilik Endeksi’nin (EF EPI) 2024 yılı sonuçları açıklandı. 116 ülke ve bölgede ana dili İngilizce olmayan 18 yaş ve üzerindeki 2,1 milyon kişinin sınav sonuçlarıyla hesaplanan endekste, son üç yılda olduğu gibi bu yıl da İngilizce yeterliliğinde düşüş yaşandı. Endekse göreerkekler kadınlardan, genç profesyoneller ise öğrencilerden ve 40 yaş üstü yetişkinlerden İngilizce bilgisinde daha yetkin.

Türkiye sıralamada yerinde saydı

Dünya çapındaki okullar, şirketler ve hükümetler tarafından yapılan büyük ölçekli sınavların puanlarının yanı sıra bireysel katılımcıların da yer aldığı EF Standart İngilizce Testi (EF SET) sonuçlarından oluşan endekse göre; İngilizce yeterliliğinde Türkiye 497 puanla 116 ülke arasında 65’inci, 34 ülkenin yer aldığı Avrupa kategorisinde ise son sıradaki Azerbaycan’ın önünde sondan ikinci sırada yer aldı.Türkiye geçen yıl ise 493 puanla 113 ülke arasında 66’ncı sıradaydı.

Hollanda 6 yıldır üst üste birinci

Söz konusu listede küresel bazda 6 yıl üst üste birinci olan Hollanda bu yıl da 636 puanla birinci sıradaki yerini korurken, geçen yıl beşinci sırada yer alan Norveç610 puanla ikinci ve Singapur 609 puanla üçüncü sırada yer aldı. 608 puanla İsveç ve 607 puanla da Hırvatistan ilk beşe yerleşti. Geçen yıla göre en yüksek puan artışını ise küresel sıralamada 112. sıradan 109. sıraya çıkan Tacikistan gösterdi.

Kadınların yeterliliği yerinde saydı, erkekler düşüşte

Geçen yıla kıyasla, kadınların İngilizce yeterliliği sabit kalırken, erkeklerin yeterliliğinde düşüş yaşandı, bu da cinsiyet farkını daralttı. Ancak 40 ülkede erkeklerin İngilizce yeterliliği kadınlardan 20 puandan daha yüksek. Endeks, 18-20 yaş grubundaki uzun süreli yeterlilik düşüşü bu yıl durmasına karşın toparlanma oranının çok düşük olduğunu, gelecekte bir iyileşmenin olup olmayacağı konusunda sinyal vermediğini belirtiyor. Raporda öne çıkan dikkat çekici bir diğer alan ise iyileşmenin olmadığıkamu. Şöyle ki, kamu sektöründe İngilizce yeterliliği, genel iş gücüne kıyasla oldukça düşük.

İngilizce karnesi en iyi bölge Ege, en iyi şehir Antalya

EF İngilizce Yeterlilik Endeksi sonuçlarına göre Türkiye,bu yıl da aralarında Etiyopya, Pakistan, Moğolistan, Mısır gibi 30’u aşkın ülkenin yer aldığı ‘Düşük Yeterlilik’ kümesinden çıkamadı. Türkiye özelinde endekse bakıldığında ise İngilizce yeterliliği seviyesinin en yüksek seyrettiği bölge Ege olurken, en yüksek skoru alan şehir ise geçen yılki gibi Antalya oldu. Türkiye özelinde yaş gruplarına göre bakıldığında 26-30 ile 31-40 yaş aralığı 502 ortalama skorla İngilizce yeterliliği konusunda en iyi yaş grubu olarak konumlanıyor.

Yapay zekâ ne kadar etkili olacak?

Raporda son dönemin popüler teknolojisi yapay zekânın dil öğrenmeye etkilerine de dikkat çekiliyor. Rapora göre, son yıllarda yapay zekâ, yabancı dil öğrenme konusunda bazı kolaylıklar sağlasa da bu konuda henüz yolun başındayız. “Yapay zekâ İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıracak mı? Tüm dilleri öğrenmeyi gereksiz kılacak mı?” sorularının yanıtını ise zaman gösterecek.

“Dil eğitiminde daha yenilikçi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemeliyiz”

EF Education First Türkiye Ülke Müdürü Özüm Sekmen, endeks sonuçlarına ilişkin olarak “EF İngilizce Yeterlilik Endeksi2024 yılı sonuçları tüm dünyada İngilizce’ye olan ilginin giderek düştüğünü gösteriyor. Gençlerin ve kadınların yeterlilik oranlarında az da olsa bir iyileşme de dikkat çekiyor. Özellikle Afrikalı kadınların çabasına tanık oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Endeks verilerinin Türkiye’ye ilişkin çıktılarını da değerlendiren Sekmen, şöyle devam etti: “Maalesef, Türkiye’nin bu yıl da düşük yeterlilik kategorisinden çıkamaması ve Avrupa’da sondan ikinci sırada yer alması, yabancı dil eğitimine yönelik ciddi adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Genç nüfusun sahip olduğu potansiyeli doğru bir şekilde değerlendirmek, iş dünyasında artan rekabet ve teknolojinin dil öğrenimi üzerindeki etkilerinden faydalanmak için daha yenilikçi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemeliyiz. EF Türkiye olarak, İngilizce öğrenimini herkes için daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bireysel eğitimlerden topluluk temelli projelere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyoruz. 2024 ve sonrasında, teknoloji tabanlı çözümlerimizi genişletmek, dijital araçlarla dil öğrenimini daha verimli hale getirmek ve farklı yaş gruplarına özel programlar sunarak İngilizce eğitimiyle Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz."