Eğitim fakültelerinde kontenjanlar azaltıldı

ÖSYM üniversite adaylarının yararlanabilmesi için geçen günlerde tercih kılavuzu yayımladı. Kılavuzda bölümlere ayrılan kontenjan sayıları da yer aldı. Eğitim fakültelerinde yer alan bazı öğretmenlik programlarının kontenjanları 2023 senesine kıyasla azaltıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Eğitimci Özgür Bozdoğan kontenjanlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’na uzun süredir alandaki ihtiyaca yönelik bir düzenleme yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Uzun süre adım atılmadı. Bu adımın şimdi atılması, sorunun ne kadar yakıcı hale geldiğinin ve ertelenmesinin artık mümkün olmadığının bir göstergesi.”

Eğitim fakültelerinin hala en fazla tercih edilen fakülteler olduğunu belirten Bozdoğan, “Kontenjanları azaltmak tek başına çözüm olmaz. Farklı alanlarda istihdam üreten bir ekonomik modelle bu kararın desteklenmesi gerekiyor” dedi.