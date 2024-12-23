Eğitime yağış ve kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller...

Tunceli

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 24 Aralık Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bingöl

Bingöl'ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Buna bağlı olarak ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Yayladere, Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime 24 Aralık Salı günü ara verildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Antalya

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine kentteki taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Vatandaşlara, çatı uçmaları, soba zehirlenmeleri gibi konularda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Şahin, "Bütün ekiplerimiz, yarın sabah 06.00 saatlerinden itibaren sahada belirlediğimiz alanlarda konuşlanacağız ve tüm süreci takip edeceğiz. Ayrıca yine 1300 ve 1400 rakımın üzeri içinde bir uyarı var. Özellikle Antalya-Konya yolunun geçtiği Alacabel geçidinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yine bu yolu kullanacak vatandaşlarımızın kış lastikleri, zincir gibi bu durum için hazırlıklı olmaları önem arz ediyor. Bu şekilde hazırlığı olmayan araçların yola çıkmamaları çok önemli. Bölgede ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı, özellikle okullarımızın yaşayacağı olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime yarın tüm Antalya genelinde 1 gün ara veriyoruz. Normal okullarımızda, taşımalı eğitim yapmayan okullarımızda eğitim öğretim devam edecek." dedi.