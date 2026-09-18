Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı yarın yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.45'te başlayacak e-YDTS/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak.

İki oturum ve dört bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümleri uygulanacak sınav, 17.00'de sona erecek.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak. Sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olması öngörülüyor. Bununla birlikte bu sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

Sınava 282 aday başvurdu

Sınav ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "e-YDTS, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme standartlarını sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (D-AOBM/CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak geliştirildi" ifadesini kullandı.

Sınavın ilk uygulamasının 9 Mayıs'ta yapıldığını anımsatan Ersoy, "Bu uygulamaya 17 aday katıldı. Cumartesi düzenlenecek ikinci uygulamaya 282 aday başvurdu. Sınavda emniyet dahil 139 görevli yer alacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" açıklamalarında bulundu.

Sınavın ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına üzerine çok çalışma gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızın ikincisini cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek bize nasip oldu. Şimdi amacımız bu sınavı yaymak ve kalıcı hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Kurum ve kuruluşlar sonuçları kullanabilecek

Sınavın uluslararası öğrenciler için önemli bir referans olacağını vurgulayan Ersoy, e-YDTS ile sınava katılan adayların dil becerilerini D-AOBM ile uyumlu şekilde ölçerek adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Kurum ve kuruluşların bu sınavın sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda ilgililerin yabancı dil olarak Türkçe yeterliğini değerlendirmede kullanabileceklerini belirten Ersoy, "Dil yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısıdır. Amacımız, Türkçenin dünya genelinde daha yaygın ve sistemli şekilde öğretimine katkı sağlamak. Bu bilinçle uygulamaya geçireceğimiz sınav, ülkemizin uluslararası eğitim vizyonuna katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası tanınırlık elde edilecek"

Uygulamaların uluslararası tanınırlıkları hakkında da bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı, uluslararası ölçme ve değerlendirme standartları doğrultusunda hazırlanarak Association of Language Testers in Europe (ALTE) Q-Mark başvuru sürecine sunulmuştur. Söz konusu başvuru kapsamında ALTE tarafından belirlenen tüm ölçüt ve gereklilikler titizlikle incelenmiş, düzenleme ve iyileştirmeler gerçekleştirilerek başvuru sürecinin gerektirdiği tüm koşullar yerine getirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Başvurunun kabul edilmesi durumunda e-YDTS'nin uluslararası tanınırlığı sağlanmış olacak. Ardından, ÖSYM tarafından geliştirilen Electronic Test of English Proficiency (e-TEP) için de uluslararası tanınırlık sağlayan Q-Mark nişanesi için başvuru süreci başlayacak. Bununla birlikte ÖSYM, ALTE'nin yarım üyeliğinden çıkıp tam üyeliğini de elde etmiş olacak. ÖSYM'nin bu başvurusu, Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve ölçme-değerlendirme alanında yürütülen çalışmaların uluslararası standartlarla uyumlaştırılması açısından önemli bir aşamadır."