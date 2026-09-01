Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bursunda başvurular başladı: İlk 100 bine giren öğrencilere aylık 13 bin 750 lira

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayı başında Araştırma Burs Programlarını başlattı. Başarı ve araştırma olmak üzere iki ayak üzerine oturan TENMAK Araştırma Burs Programları, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi hedefliyor. TENMAK Araştırma Burs Programları’ndan ilk çağrısı, başarı bursu kategorisinde lisans öğrencilerine yönelik olarak açıldı. 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla https://burs.tenmak.gov.tr/ internet sitesi üzerinden başvurular alınmaya başlandı.

‘Bursiyerlere mentörler atanacak’

'TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı' adı verilen bu ilk programa 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabilecek. 41 farklı lisans programına yerleşen toplam 500 öğrenciye burs imkanı verilecek. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması istenecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölümleri içerisinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamaları doğrultusunda sıralanacak. Her bir bölüm için ayrılan kontenjan ölçüsünde de en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs kapsamında değerlendirilecek. TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı’na kabul edilen öğrencilere, aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Bursiyerlere, eğitim gördükleri alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak TENMAK bünyesinde görev yapan uzmanlar ve alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler atanacak.

'Gençlerimizin her daim yanındayız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesaplarından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS’de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkanı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.