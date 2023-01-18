Enerjik Okullar Faz II Projesi bini aşkın lise öğrencisine ulaştı

Çalık Enerji, Mitsubishi Corporation ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği iş birliğinde Amasya, Malatya ve Samsun’da gerçekleştirdiği ‘Enerjik Okullar Faz II Projesi’, yüz yüze eriştiği meslek lisesi öğrenci sayısı bini aştı.

İlk fazı Çalık Enerji tarafından 2021 yılında Amasya ve 2022 yılında Malatya’da iki mesleki ve teknik eğitim lisesinin bahçesine kurduğu güneş enerji santralleri ile gerçekleştirilen ‘Enerjik Okullar Sosyal Sorumluluk Projesi’ ile okulların kendi enerjilerini üretmelerine ve öğrencilerin yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularında farkındalıklarının artırılmasına imkân sağlandı.

Sürdürülebilirlik eğitimleri verildi

Okulların kendi enerjisini üretmesini destekleyen projenin ilk fazından sonra Çalık Enerji, ikinci faz için Mitsubishi Corporation ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği’nin iş birliği ile Mitsubishi Corporation’un Tokyo merkezli kurumsal sosyal sorumluluk bütçesinden alınan fonun da desteğiyle Enerjik Okullar Faz II Projesi‘ni hayata geçirdi. Enerjik Okullar Faz II Projesi kapsamında Amasya, Malatya ve Samsun’da 1.000’den fazla meslek lisesi öğrencisine sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve teknoloji konularında eğitimler verildi.

Ayrıca Enerjik Okullar Faz II Projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitim lisesi öğrencileri bulundukları şehirlerdeki üniversitelere götürülerek, üniversite ortamını görmeleri ve ilgilendikleri bölümleri ziyaret etmeleri sağlandı.

Amasya, Malatya ve Samsun’da gerçekleştirilen projelerin ikinci gününde, meslek liseli öğrenciler ve öğretmenleri ‘Çözümler Atölyesi’ isimli özel atölye çalışmaları yaptı. Çalışma kapsamında katılımcılar sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve teknoloji başlıklarında yaşadıkları bölge ya da şehirlerdeki yerel birer sorunu belirleyip bu sorunun çözümü için öneri ve fikirler ürettiler.

Dijital ortama taşınıyor

‘Enerjik Okullar Faz II Projesi’ kapsamında verilen sürdürülebilirliğin temel kavramları, iklim değişikliğinin hayatımıza etkileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlikte dijitalleşmenin ve teknolojinin önemi eğitimlerini Türkiye genelindeki tüm meslek lisesi öğrencilerine ulaştırabilmek amacıyla dijital platforma taşıyacak.

Çalık Enerji, yeni dönemde de Enerjik Okullar Projesi’ne faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki okulların bahçelerine güneş enerjisi santralleri kurarak ve farkındalık artırma seminerleri, yarışmalar ve dijital platformdaki çalışmalar gibi çeşitli etkinliklerle devam edecek.