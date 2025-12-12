Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 9 üniversiteye rektör ataması yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, rektör atamaları yapılan üniversiteler ve atanan profesörler şunlardır:
- Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş
- Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit
- Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı
- İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu
- Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez
- Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.