Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 9 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, rektör atamaları yapılan üniversiteler ve atanan profesörler şunlardır:

  • Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş
  • Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu
  • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit
  • Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı
  • İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar
  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu
  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu
  • Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez
  • Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.