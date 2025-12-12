Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, rektör atamaları yapılan üniversiteler ve atanan profesörler şunlardır:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.