Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e yeni görev
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye yeni rektör atandı. Buna göre, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre eski Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.
Diğer atamalar da şöyle:
* Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş
* Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu
* Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit
* Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı
* İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu
* Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu
* Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir