ESTÜ, patent tescilinde Türkiye birincisi oldu

ABDULLAH SÖNMEZ - ESKİŞEHİR

Üniversite, farklı sektörlerde hayata geçirilen patent devirleri ve tasarım iş birlikleriyle araştırma çıktılarını sanayiye ve ekonomik değere dönüştürmeye devam ediyor.

Üniversitenin patent portföyü incelendiğinde, 2018-2021 döneminde ölçüm sistemleri, malzeme teknolojileri, biyoteknoloji, eğitim teknolojileri ve yapı mühendisliği gibi alanların öne çıktığı görülürken, son yıllarda elektrikli araç şarj sistemleri, batarya teknolojileri, havacılık, insansız hava araçları, otonom sistemler, sürdürülebilir malzemeler ve çevre teknolojileri gibi yüksek katma değerli alanlara yönelim dikkat çekti. 2024 sonrasında ise yapay zekâ destekli karar destek sistemleri, GPS ve uydu tabanlı konumlama teknolojileri, yarı iletken uygulamaları, savunma sanayii, akıllı ulaşım ve yeşil rota optimizasyonu gibi alanlarda geliştirilen teknolojiler patent portföyünde ağırlık kazandı.

“Patentlerin ürüne dönüşmesini önceliklendiriyoruz”

ESTÜ TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Orkun Başkan, üniversitede yürütülen teknoloji transferi modelinin yalnızca patent üretimine değil, bu patentlerin ekonomik değere dönüşmesine odaklandığını söyledi.

Başkan, “Patent başvuru sayıları elbette önemli ancak bizim için asıl başarı, geliştirilen teknolojilerin sanayiyle buluşması ve topluma katma değer üretmesidir. Bu nedenle araştırmacılarımızı yalnızca fikri mülkiyet koruması konusunda değil, lisanslama, patent devri ve ticarileştirme süreçlerinde de aktif olarak destekliyoruz. Oluşturduğumuz teknoloji transfer mekanizması sayesinde akademik bilgi laboratuvar sınırlarını aşarak üretime, istihdama ve ekonomik değere dönüşüyor” dedi.

ESTÜ’nün ticarileştirme süreçlerinde öne çıkan çalışmalardan birinin de “Geri Dönüşüm Camlardan Elde Edilen Çok Amaçlı Cam Köpüğü” başlıklı patent olduğunu kaydeden Orkun Başkan; atık camların yüksek katma değerli cam köpüğü ürünlerine dönüştürülmesini sağlayan teknolojinin patent devri yoluyla sanayiye aktarıldığını söyledi.