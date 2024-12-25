ETİ Eskişehir’e güzellikler kattı

Ali Baş/Eskişehir

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yapımı devam eden Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aksoy’a Eti Şirketler grubu Yönetim Kurulu başkanı Firuzhan Kanatlı’da eşlik etti.

24 derslik 4 atölye ve 1 spor salonu

Yapılan denetimler sonucunda Eskişehir’in köklü meslek liselerinden olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait binaların yeterli deprem performansına olmaması nedeniyle yıkımına karar alındı. 2020 yılında Eskişehir Valiliği ile Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında imzalanan eğitim için iş birliği protokolü kapsamında, yıkılanın binaların olduğu yere yeni okul binası ve iş atölyelerinin ve spor salonunun yapımını Eti Şirketler Grubu üstlendi. Okula Eti Şirketler grubunun kurucusu Firuz Kanatlı’nın isminin verilmesi kararlaştırıldı. Yapımı süren okul 24 derslik, 4 atölye ve 1 spor salonundan oluşuyor.

Vali Aksoy’dan Firuzhan Kanatlı’ya teşekkür

Eskişehir Valisi Aksoy, yeni eğitim yatırımları ile Eskişehir'in eğitim altyapısının güçlendirilmeye devam edildiğini belirtti. Aksoy "Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerimize daha modern ve güvenli bir eğitim ortamı sunacak. İnşaatın hızlı ve titiz bir şekilde tamamlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle yıllardır eğitime destek veren ve vermeye devam eden Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına A. Firuzhan Kanatlı'ya eğitim alanına yapmış oldukları bu anlamlı katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. ETİ Eskişehir’e olan sevgisiyle yıllardır bu şehre güzellikler katmıştır. Bu bakımdan bir marka olmaktan öte Eskişehir’in bir değeri haline gelmiştir. Eskişehir'in eğitimine ve geleceğine yaptığı yatırımlarla her zaman örnek bir davranış sergilemiştir. Bu tür hayırseverlik örnekleri, toplumumuzun gelişimine ve gençlerimizin geleceğine büyük katkılar sunmaktadır. Eğitime yapılan her yatırım, ülkemizin aydınlık geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.