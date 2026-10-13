Financial Times sıralamasında Türkiye'nin birincisi Sabancı Üniversitesi

Dünya genelinde 70'inci sırada yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, yönetici eğitiminde Türkiye’nin öncü adresi oldu.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, sıralamanın kritik kategorilerinde de dünyanın önde gelen okulları arasında yer aldı:

Dünya 12'ncisi – Dünya 12’ncisi – Mezun ağı (Alumni Network Rank)

Dünya 27'ncisi – Mezun maaşı (Salary today) (mezunların programı tamamladıktan üç yıl sonraki ortalama maaşı)

Sıralama kapsamında gerçekleştirilen mezun anketine katılım oranı yüzde 78'e yükseldi. Ankete davet edilen 46 mezundan 36'sı yanıt verdi. Bu yüksek katılım, mezunların programa duyduğu güçlü bağlılığı da yansıtıyor.

Uluslararası akreditasyonlarla tescilli kalite

İşletme eğitiminde dünyanın en saygın akreditasyon kuruluşlarından AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ve AMBA (Association of MBAs) akreditasyonlarına sahip Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, dünya standartlarındaki eğitim kalitesiyle iş dünyasına yön veren, küresel bakış açısına sahip liderler yetiştirmeye devam ediyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, sonuçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Financial Times Executive MBA 2026 Sıralaması’nda Türkiye’den sıralamaya giren okullar arasında birinci sırada yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Sıralama ağırlığının yüzde 52'sini oluşturan altı kriter doğrudan mezunların yanıtlarına dayanıyor. Bu nedenle mezunlarımızın ankete yüzde 78 gibi yüksek bir oranla katılması bizim için ayrı bir anlam taşıyor ve mezunlarımızın Fakültemizle kurduğu güçlü bağı yansıtıyor. Mezunlarımızın değerlendirmesiyle belirlenen mezun ağı kriterinde dünya 12'ncisi, en yüksek ağırlığa sahip kriterlerden biri olan mezun maaşında ise dünya 27'ncisi olmamız, mezunlarımızın iş dünyasındaki güçlü konumunu ve birbirleriyle kurdukları değerli ağı ortaya koyuyor. Bu başarıda emeği olan akademik kadromuza, mezunlarımıza, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum.”