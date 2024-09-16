Finansal okuryazarlığınızı ücretsiz eğitimlerle geliştirin!

Finansal okuryazarlık konusunda temel bilgileri edinmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. SPL'nin Finansal Okuryazarlık Platformu üzerinden sunulan bu ücretsiz kurslar, kişisel finans yönetimi, bütçeleme, borç yönetimi ve yatırım gibi konularda bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Finansal kararlarınızı daha sağlam temeller üzerine oturtmak ve para yönetiminizi iyileştirmek istiyorsanız, bu platformdaki eğitimler başlangıç için harika bir fırsat sunuyor. Platforma bu adresden ulaşabilirsiniz.

Borfin’in ücretsiz eğitimleri

Daha derinlemesine finansal bilgi ve becerilere ihtiyaç duyanlar için, Borfin platformu finansal analiz ve yatırım stratejileri üzerine ücretsiz eğitimler bulunuyor. Bu eğitimler, temel analizden teknik analize kadar geniş bir yelpazede konuları kapsayarak, katılımcılara finansal modelleme, hisse senedi yatırımı, mum formasyonları, PEG oranı ve yabancı borsalarda işlem yapma gibi alanlarda kapsamlı bilgiler sunuyor. Hem yeni yatırımcılar hem de deneyimli profesyoneller için faydalı olan bu eğitimler, yatırım dünyasında daha bilinçli ve stratejik adımlar atılmasına olanak tanıyor. Ücretsiz eğitimlere bu adresden ulaşabilirsiniz.

TBB Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından sunulan Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi, bireylerin makroekonomik göstergeleri takip edebilmesi, bütçe yönetimi yapabilmesi ve finans piyasalarının işleyişine hakim olması amacıyla hazırlanan eğitim, kişisel finans yönetimi ve bilinçli finansal kararlar alabilme yetkinliği kazandırmayı hedefliyor. Eğitim videoları ve uygulama rehberlerine, TBB platformuna üye olarak ücretsiz erişebilirsiniz.

FODER'in ücretsiz Finkurs eğitimleri

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) tarafından sunulan Finkurs, bireylerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri amacıyla tasarlanmış bir eğitim portalıdır. Para yönetimi ve finansal kararlar konusunda destek sağlayan ve geniş bir kitleye hitap eden beşer dakikalık video derslerden oluşan kurslar sunuyor. Finkurs üzerinden bu eğitimlere ücretsiz olarak buradan erişebilirsiniz.

TCMB'nin "Herkes İçin Ekonomi" eğitimleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Herkes İçin Ekonomi adıyla yürüttüğü finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi çalışmalarıyla farklı hedef kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Bu program, ekonomiye yönelik ilgiyi artırarak bilgi ve farkındalık düzeyini yükseltmeyi hedefliyor. Farklı yaş gruplarına yönelik içerik ve faaliyetlerle, Merkez Bankası ve işleyişi hakkında bilgilendirmeler sunuluyor. Herkes İçin Ekonomi programına dair ayrıntılı bilgilere ve etkinliklere buradan ulaşabilirsiniz.