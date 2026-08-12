Galatasaray Lisesi'ne girişte sınav şartı getirildi
Türkiye'nin köklü okullarından Galatasaray Lisesi'ne giriş için sınava giriş zorunluluğu getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı Galatasaray Lisesi, Ortaokulu ve İlkokulu Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Galatasaray Ortaokulu'nu bitiren öğrencilerin liseye geçişi artık merkezi sınav sonucuna bağlandı.
Öğrenciler, MEB tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarında ilk yüzde 4'lük dilime giremedikleri takdirde Galatasaray Lisesi'ne kayıt yaptıramayacak.
Öte yandan yüzde 4'lük dilim zorunluluğu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından önce ilkokul birinci sınıfa kaydolan öğrenciler için uygulanmayacak. Böylece, mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları koruma altına alınacak.