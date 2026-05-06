Gaziantep’te 7 okulda 2 gün eğitime ara verildi

Gaziantep Valiliği, 3 Mayıs'ta yaşanan afetin ardından onarım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle eğitim öğretime ara verilen 7 okulla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "03 Mayıs 2026 Pazar günü İlimizde yaşanan afetin ardından 61 okulda hasar tespit ve sonrasında onarım çalışmaları yapılmaya başlanmıştı. Çalışmalar neticesinde bugün itibarı ile 54 okulumuz eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte eğitim öğretime hazır hale getirilinceye kadar Şehitkamil İlçemizde bulunan 2 okulumuzun farklı okullarda eğitim öğretime devam etmesi uygun bulunmuş olup bu doğrultuda Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesinin Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesine, Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun Atakent İlkokuluna süreli olarak taşınması planlanmıştır. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle çalışmalar tamamlanamadığından aşağıdaki listede yer alan 7 okulumuzda 7 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 (iki) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.

Nizip ilçesindeki Dazhöyük İlkokulu'na 2 gün eğitime ara verilmiş, Şehitkamil ilçesindeki Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi'ne 2 gün eğitime ara verilmiş, Şehitkamil ilçesindeki Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi'ne 2 gün eğitime ara verilmiş, Şehitkamil ilçesindeki Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokul'na 2 gün eğitime ara verilmiş, Şehitkamil ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu'na 2 gün eğitime ara verilmiş, Şehitkamil ilçesindeki Kürşat Tüzmen Ortaokulu'na 2 gün eğitime ara verilmiş, Şehitkamil ilçesindeki Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi'ne 2 gün eğitime ara verilmiştir."