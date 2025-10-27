Geleceğe Yazılım Projesi, Konya’daki öğrencileri teknolojiyle buluşturdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

36 yılı aşkın süredir katılım finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren Kuveyt Türk, teknoloji iştiraki Architecht ile birlikte yürüttüğü Geleceğe Yazılım projesi kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Çocukların erken yaşta teknolojiyle üretken biçimde tanışmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan proje için bu kez de Konya’daki öğrencilerle bir araya geldi. Erdem Beyazıt Ortaokulu öğrencileri, uygulamalı robotik ve kodlama eğitimlerine katılarak teknolojiyle üretmenin heyecanını yaşadı.

2018 yılında Türkiye genelinde devlet okullarında bilgisayar laboratuvarları kurarak öğrencilerin teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını hedefleyen projenin, 2023 itibarıyla "Geleceğe Yazılım" adıyla kapsamı genişletildi. Kuveyt Türk, bu projesiyle 2024 PRİDA İletişim Ödülleri'nin “UNICEF Çocuklara Umut Dağıtan Kampanyalar” kategorisinde ödüle layık görüldü. Bugüne kadar 174 okulda bilgisayar laboratuvarı kurulan projede 2400’ün üzerinde bilgisayar bağışlandı. 2023 yılında kapsamı genişletilen Geleceğe Yazılım projesiyle 50 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı.

Etkinlikte konuşan Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, “Teknoloji iştirakimiz Architecht ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, genç zihinleri teknolojiyle, özellikle robotik ve kodlama ile tanıştırıyor. Geleceğin dünyasında yalnızca teknoloji kullananlar değil, onu üreten ve dönüştüren çocuklar fark oluşturacak. Bu projeyi sadece bir eğitim yatırımı olarak değil, geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyoruz” dedi.