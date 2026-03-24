Geleceğin yatırımcıları yetişiyor: Okullarda finansal okuryazarlık dersi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede okullarda “Finansal Okuryazarlık Dersi” işlenmesine yönelik şunları yazdı:

“Finansal Okuryazarlık Dersi” temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarımızda bugün ilk ders olarak işlendi.

Ders kapsamında öğrencilerimizin; para yönetimi, yatırım araçlarını tanıma ve finansal güvenlik konularında bilinçlenmelerini sağlayarak farkındalıklarını artırıyoruz.