Geleceğin yatırımcıları yetişiyor: Okullarda finansal okuryazarlık dersi
Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde “Finansal Okuryazarlık Dersi” işlendi
Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde “Finansal Okuryazarlık Dersi” işlendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede okullarda “Finansal Okuryazarlık Dersi” işlenmesine yönelik şunları yazdı:
“Finansal Okuryazarlık Dersi” temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarımızda bugün ilk ders olarak işlendi.
Ders kapsamında öğrencilerimizin; para yönetimi, yatırım araçlarını tanıma ve finansal güvenlik konularında bilinçlenmelerini sağlayarak farkındalıklarını artırıyoruz.
“Finansal Okuryazarlık Dersi” temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarımızda bugün ilk ders olarak işlendi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 24, 2026
Ders kapsamında öğrencilerimizin; para yönetimi, yatırım araçlarını tanıma ve finansal güvenlik konularında bilinçlenmelerini sağlayarak farkındalıklarını… https://t.co/GUgRrxJMmz