"Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık" atölyesi başladı

Rönesans Eğitim Vakfı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlama anlayışına paralel olarak, geleceğin şehirlerini gençlerin vizyonuyla tasarlamayı hedefleyen “Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık” atölyesi, sürdürülebilir kentleşme yolunda önemli bir adım olacak. Öğrenciler, 27 Şubat tarihine kadar sürecek atölyede sıfır atık politikaları ve tasarım odaklı düşünceler doğrultusunda sürdürülebilir, kapsayıcı ve estetik şehir tasarımları üzerinde çalışacak.

10 kişilik ekiplerden oluşan lise öğrencileri, atölye boyunca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile ilişkili olan ekonomik, ekolojik, sosyal ve fiziksel problemlere evrensel tasarım, sıfır atık politikaları, sürdürülebilir hedefler ve iklim değişikliği etkilerinin azaltılması yönünde fikirler üretecekler. Atölye gününün sonunda fikirlerini sunan gençlerin yenilikçi çözümleri, ilgili kurumlarla paylaşılarak değerlendirmeye alınacak.

Geri dönüştürülebilir malzemelerle şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına destek

Atölye kapsamında gençler, geri dönüştürülebilir malzemelerle modellemeler yapacak. Doğa ile yeniden bağlantı kurma, mekanlara ve insanlara öncelik verme ve döngüsel bir endüstriyel ekosistem oluşturma hedefleri doğrultusunda çalışacak öğrenciler, bu sayede hem çevre farkındalıklarını artıracak hem de şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak.

“Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık” atölyesi, gençlerin geleceğe yön vermesi adına REV’in sunduğu önemli desteklerden biri olarak öne çıkıyor.