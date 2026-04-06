Genç denizcilerin mesleki eğitimine stratejik destek

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED); sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve denizcilik sektörünün geleceği olan gençleri “ara eleman” değil, "aranan elemanlar" olarak yetiştirmek amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kazandırılan YATED Boya Atölyesi, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

YATED Boya Atölyesi, modern ekipmanları ve sektörle entegre eğitim müfredatıyla Türk denizcilik sektörüne dünya standartlarında uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Açılış törenine Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Kurum Amirleri, YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı. Törende, eğitime verdikleri katkılardan dolayı YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ve Başkan Vekili Cem Hüroğlu’na teşekkür plaketleri takdim edildi.

“Meslek lisesi, memleket meselesidir”

Törende konuşma yapan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, derneğin kurulduğu günden bu yana denizcilik sektörünün gelişimine kritik katkılar sunduğunu belirtti. Bekiroğlu, atölyenin sadece bir fiziksel yapı değil, bir vizyon yatırımı olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Özellikle ‘meslek lisesi, memleket meselesi’ şiarıyla çıktığımız bu kutsal yolda, birçok okulumuza eğitim, donanım ve burs desteği sağlıyoruz. Biz sadece bir atölye inşa etmiyoruz; Türkiye’nin denizcilikte çağı yakalaması için eğitime omuz veriyoruz. Haydarpaşa ve İskenderun Sefa Atakaş okullarımızda yaktığımız meşaleyi, şimdi Pendik’te, Barbaros Hayrettin Paşa’nın torunlarıyla buluşturuyoruz."

Bekiroğlu ayrıca, YATED bünyesinde kurulan YATED Fuarcılık A.Ş. ve "Bosphorus Boat Show" markası ile sektörün uluslararası tanınırlığını artırdıklarını ifade etti. Fuarlardan elde edilen gelirlerin bu gibi sosyal sorumluluk projelerine aktarıldığını belirten Bekiroğlu, "Düzenlediğimiz fuarlarda denizcilik liselerimize bedelsiz yer tahsisi yapıyor ve stant maliyetlerini karşılıyoruz. Amacımız, okullarımızda inşa edilen teknelerin satışına imkân sağlayarak hem okullara kaynak yaratmak hem de öğrencilerimize maddi destek sunmaktır." dedi.

Tasarım ve üretim bir arada

Okul Müdürü Atilla Yurdagül ise konuşmasında, bu atölyenin bir üretim merkezi olacağını ifade ederek; öğrencilerin tekne yüzey hazırlığı, boya teknikleri ve iş güvenliği gibi kritik becerileri bizzat uygulayarak öğreneceklerini belirtti. Yurdagül, YATED’in desteğinin sadece bir atölye kazandırmanın ötesinde, eğitim ile üretimi buluşturan stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.