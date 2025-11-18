  1. Ekonomim
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: İlk kez burs/kredi alacak öğrenciler için ödemeler başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: İlk kez burs/kredi alacak öğrenciler için ödemeler başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs ve kredi ödemelerine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek.

18-20 Kasım tarihlerinde ödenecek burs ve krediler, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak. TC kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım’da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım’da, "8" olanlar ise 20 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında yine öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre aylık ödemelere devam edilecek.

2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacak. Burs ve krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

